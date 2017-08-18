Организаторы атак в Испании планировали еще один теракт

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В числе пострадавших в результате теракта в Барселоне есть гражданка России. В Ростуризме рассказали, что наша соотечественница получила лёгкие травмы, медпомощь ей оказали на месте. В пятницу агентство Reuters со ссылкой на каталонских следователей сообщило, что организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе планировали еще одно нападение.

Не успели испанские власти обследовать место теракта в Барселоне, как радикалы предприняли новую попытку атаки. На этот раз в курортном городке Камбрильс. Схема была выбрана та же - наезд на пешеходов. На месте оказалась полиция. Завязалась перестрелка, свидетелями которой стали десятки человек, передает "ТВ Центр".

На записи, сделанной очевидцем, слышна стрельба очередями, свист пуль. Стражам порядка уже на месте происшествия удалось ликвидировать четверых боевиков. Позже еще один скончался в больнице. Один полицейский ранен. И хотя на этот раз террористов было больше, жертв среди гражданского населения удалось избежать. Сообщается о семи пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Хотя если бы радикалам удалось воплотить свой замысел, число погибших могло исчисляться десятками. Свидетели происшествия говорят о поясах смертников.

О мощности обнаруженной взрывчатки пока ничего не сообщается. Однако два взрыва на каталонском побережье в минувший четверг все же прогремели. Оба в Алькальнаре. Один в жилом доме. Помещение разрушено. Один человек погиб, семеро получили травмы. Второй прозвучал в том же районе ближе к вечеру. Подробности этих происшествий не приводится, однако уже известно, что несколько полицейских были ранены. А власти сообщают, что теракты в Барселоне, Камбрильсе и инциденты в Алькальнаре — звенья одной цепи.

"Мы арестовали двоих - мы полагаем, что оба причастны к самому теракту в Барселоне или к его подготовке. Они также причастны к инциденту в Альканаре, где произошел взрыв в квартире и погиб один человек. Прошло мало времени, но мы уже знаем, что все эти события связаны между собой", - сообщил глава полиции Каталонии Хосе Льюис Траперо.

Власти скупятся на подробные комментарии. Однако к этому моменту они уже успели заявить, что всего к терактам и взрывам, произошедшим лишь за одни сутки, могут быть причастны от шести до восьми человек. Одного из них удалось задержать в пятницу утром в небольшом каталонском городке Риполь. Сейчас с ним работают следователи и, судя по всему, главный сейчас вопрос, он ли сидел за рулем фургона в Барселоне.

В результате атаки в Барселоне несколько десятков человек находятся в тяжелом состоянии. За их жизни и здоровье борются врачи. Между тем, как сообщают информагентства, ответственность за это преступление поспешила на себя взять запрещенная в России и многих других странах группировка "Исламское государство".

"Хочу выразить солидарность всей Испании и городу Барселоне, по которому нанес удар международный терроризм. Хочу, чтобы мои первые слова были словами скорби, воспоминаний и солидарности с жертвами этого нападения, членами их семей и их друзьями. Это сейчас для нас основное", - отметил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Впрочем, не менее основным остается безопасность. Власти уверяют, что городах, где произошли теракты, ситуация держится под контролем. Стражи порядка сняли оцепление с пешеходной улицы Рамбала, где погибли 13 человек. Испанская полиция заявляет, что в ближайшее время терактов на территории Каталонии не произойдет. Правда, исчисляют это время всего несколькими часами.

Александр Огородников, "ТВ Центр".