Москвичи несут цветы к посольству Испании в России

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Москвичи в пятницу продолжают нести цветы к посольству Испании в России в знак солидарности после теракта в Барселоне, который произошел накануне вечером.

Слова поддержки семьям погибших и пострадавших в результате серии терактов приходят в Испанию из разных уголков мира. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил Владимир Путин. В телеграмме королю Филиппу VI Президент подчеркнул: произошедшее - циничное преступление против мирных граждан. И чтобы бороться с таким злом, как терроризм, объединить усилия необходимо всему мировому сообществу, передает "ТВ Центр".

Сотни россиян приходят к зданию испанского посольства в Москве. Горе, которое потрясло жителей королевства, не оставило равнодушным никого. Люди разных возрастов и профессий несут цветы, зажигают свечи, оставляют записки со словами скорби и утешения. В знак траура на здании дипмиссии в Скарятинском переулке приспущены флаги.