Российские космонавты провели в открытом космосе 7 часов 34 минуты

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7 часов и 34 минуты в открытом космосе. Именно столько времени провели российские космонавты за пределами Международной космической станции. Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский провели ряд испытаний, опробовали скафандр нового поколения, а главное, запустили на орбиту пять наноспутников.

Этот выход в открытый космос для россиян стал первым за последние полтора года. Безвоздушное пространство, почти как в русской пословице, встречало по одежке. У Федора Юрчихина и Сергея Рязанцева - новые скафандры последнего 6-го поколения "Орлан-МКС". Важно было понять, как поведут они себя за пределами станции, передает "ТВ Центр".

Современная экипировка только выглядит громоздкой - на деле же обладает повышенной противометеоритной защитой и рассчитана на целых 10 часов автономной работы. А это позволяет расширить перечень задач, выполняемых космонавтами за бортом. Одной из главных сейчас стал запуск сверхмалых искусственных спутников.

На орбиту их отправляли, что называется, с рук - простым броском. Среди аппаратов и тот, что разработали студенты политехнического университета из Томска. Его создавали, распечатывая на 3D принтере. Теперь спутник должен сделать снимки земной поверхности и вместе с этими кадрами передать на Землю послание народам мира. Сразу на 11 языках - помимо русского и английского, даже на хинди.

Из-за большого объема работ пребывание в открытом космосе пришлось продлить. Выход продолжался 7 часов и 34 минуты вместо запланированных шести часов. Россияне установили на поверхности МКС аппаратуру для определения химического состава выбросов, протестировали клейкую ленту - на случай, если придется чинить повреждения в обшивке орбитальной станции, а также подготовили исследовательский модуль "Поиск" к будущим экспериментам.

Для Федора Юрчихина этот выход в открытый космос стал девятым в его карьере, для Сергея Рязанского - четвертым.

Борис Иванин, "ТВ Центр".