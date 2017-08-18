В Ростовской области без воды остаются 150 тысяч человек

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150 тысяч человек остаются без питьевой воды в Ростовской области. Причиной отключения стало критическое загрязнение местных водоемов. Результаты проб говорят об опасном превышении аммиака и даже о бактериях кишечной палочки. В регионе уже неделю стоит почти 40 градусная жара и воду с прилавков магазинов скупают за считанные минуты.

150 тысяч жителей Новошахтинска и Красного Сулина вторые сутки сидят без воды. Ситуацию усугубляет погода. В регионе стоит жара почти по 40 градусов, передает "ТВ Центр".

Воду перекрыли полностью во всех районах обоих городов. Местные власти экстренно приняли меры. Пока подача воды в краны местных жителей отключена питьевую воду по районам развозят с помощью автоцистерн. Из близлежащих населенных пунктов МЧС и муниципалитеты направили 20 машин.

Тем, кто не может самостоятельно набрать воды и принести домой, помогают волонтеры. Развозят воду по заявкам населения. Их настолько много, что работа не прекращается до самой темноты. Последний водовоз уезжает в 10 вечера.

Такая ситуация возникла из-за загрязнения Соколовского водохранилища. Единственного водоема, который снабжает город. Чтобы не довести ситуацию до критической, чиновники и ученые тоже работают в круглосуточном режиме. Совещание проводят даже с наступлением темноты. Сотрудники Роспотребнадзора каждый час отбирают пробы и отправляют в лабораторию на исследование. Результаты уже показали превышение аммиака в воде больше, чем в 4 раза. Принято решение сделать санитарный сброс.

По заверениям специалистов, санитарный сброс грязной воды поможет улучшить ситуацию уже в ближайшее время. А значит, возможно, по самым оптимистичным прогнозам, уже вечером подача воды в Новошахтинске и Красном Сулине будет возобновлена.

Анастасия Фириченкова, "ТВ Центр".