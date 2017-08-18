Двое россиян стали жертвами ДТП в Таиланде

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В результате ДТП в тайской провинции Сураттхани погибли двое россиян. Авария произошла поздно вечером в четверг. Автомобиль, в котором находились двое мужчин из России, на нерегулируемом перекрестке на большой скорости врезался в пикап.

Двое россиян погибли в ДТП в провинции Скраттхани на юге Таиланда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, автомобиль, в котором находились двое мужчин из России, на большой скорости врезался в пикап на нерегулируемом перекрестке. Машину отбросило на несколько метров. Полиция ведет разбирательство по данному факту. В посольстве России подтвердили гибель двух россиян.

"Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах", - сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Владимир Соснов.