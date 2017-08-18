ТЦ "Водный" эвакуируют из-за угрозы взрыва

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На севере Москвы из-за угрозы взрыва идет эвакуация посетителей и персонала торгового центра "Водный" на Головинском шоссе. На место прибыли полицейские. По информации источника, на электронную почту представителей ТЦ пришло анонимное письмо с угрозами.

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в торговом центре "Водный" на Головинском шоссе, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

На текущий момент идет эвакуация персонала и посетителей торгового центра. По информации источника, на электронную почту представителей ТЦ пришло анонимное письмо с угрозами.

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