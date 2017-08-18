Синоптики рассказали о погоде в Москве после выходных

Теги: солнце москва Погода

В центре "Фобос" рассказали, какую погоду жителям Москвы и Подмосковья следует ждать на следующей неделе. По данным синоптиков, 23 августа через столичный регион пройдет атмосферный фронт с небольшими дождями, из-за чего температура понизится. До конца рабочей недели ожидается плюс 20-23 градуса.

В выходные в Москву придет жаркая погода. Воздух прогреется до плюс 31 градуса. После этого наступит похолодание, передает РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос".

Погода ожидается с переменной облачностью, без осадков. Температура в мегаполисе достигнет плюс 28–30 градусов тепла, а в области – плюс 26–31 градуса. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметок плюс 16-19 градусов в Москве и 14-19 градусов тепла по области.

В "Фобосе" отметили, что жаркая и солнечная погода сохранится на территории региона до середины следующей недели.

23 августа через столичный регион пройдет атмосферный фронт с небольшими дождями. Это приведет к понижению температуры. До конца следующей рабочей недели ожидается плюс 20-23 градуса в дневные часы.

Читайте также:

Предстоящие выходные станут последними жаркими днями в году

В выходные в Москву придет аномальная 30-градусная жара