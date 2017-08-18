Россия впервые поставит вертолеты Ка-32 Таиланду и Турции

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Многоцелевые вертолеты Ка-32 будут впервые поставлены в Турцию и Таиланд. В настоящее время заключены контракты на на восемь машин. Сроки поставки не уточняются.

Россия впервые поставит в Таиланд и Турцию многоцелевые вертолеты Ка-32. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на холдинг "Вертолеты России".

"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа (Ка-32A11BC). В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию", - говорится в сообщении.

Сроки поставки не уточняются. Как сообщили в холдинге, еще два вертолета Ка-32 будут переданы Китаю до конца 2017 года.