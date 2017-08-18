Автобус с туристами съехал в кювет в Японии

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В Японии на острове Хоккайдо в кювет съехал автобус с 40 туристами. В результате пострадали не менее 30 человек. Сейчас полиция выясняет причины произошедшего.

Туристический автобус попал в ДТП в районе японского города Симидзу на северном острове Хоккайдо. В результате пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное пожарное управление, которое выполняет функции МЧС и скорой помощи.

Всего в транспортном средстве находилось 40 туристов, прибывших из Токио.

Сейчас полиция выясняет причины произошедшего. К месту происшествия направлены несколько машин скорой помощи и один вертолет.