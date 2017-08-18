Лавров обсудил ситуацию в КНДР с главой МИД Германии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем ситуацию в Северной Корее. Телефонный разговор по инициативе германской стороны. Министры также обсудили актуальные международные и двусторонние вопросы, а также график контактов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
"Министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и пути выхода из кризиса. Лавров и Габриэль подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова, способствовать которому призвана российско-китайская «дорожная карта» корейского урегулирования", - говорится в сообщении.
Министры также подтвердили приверженность соблюдению резолюций Совбеза ООН по северокорейской проблеме.
Стороны обсудили также вопросы двусторонней и международной повестки. Кроме того, Лавров и Габриэль обговорили график предстоящих политических контактов.
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