11:40, 18 августа 2017

Лавров обсудил ситуацию в КНДР с главой МИД Германии

Теги:  Политика  германия  мид  кндр  лавров  россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем ситуацию в Северной Корее. Телефонный разговор по инициативе германской стороны. Министры также обсудили актуальные международные и двусторонние вопросы, а также график контактов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с германским коллегой Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

"Министры обсудили ситуацию вокруг КНДР и пути выхода из кризиса. Лавров и Габриэль подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического решения проблем Корейского полуострова, способствовать которому призвана российско-китайская «дорожная карта» корейского урегулирования", - говорится в сообщении.

Министры также подтвердили приверженность соблюдению резолюций Совбеза ООН по северокорейской проблеме.

Стороны обсудили также вопросы двусторонней и международной повестки. Кроме того, Лавров и Габриэль обговорили график предстоящих политических контактов.

Новости по теме Ситуация вокруг КНДР

Другие новости

В других СМИ