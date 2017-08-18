Лавров обсудил ситуацию в КНДР с главой МИД Германии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем ситуацию в Северной Корее. Телефонный разговор по инициативе германской стороны. Министры также обсудили актуальные международные и двусторонние вопросы, а также график контактов.