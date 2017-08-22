День государственного флага России

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22 августа Россия отмечает день своего Государственного флага. Праздник был установлен в 1994 году. Флаг наряду с гербом и гимном является одним из символов нашей страны. Его история отражает этапы в жизни всей России.

Времена Алексея Михайловича

1668 год принято считать первой вехой в истории государственных флагов нашей страны. Произошло это благодаря царю Алексею Михайловичу Романову. Именно он утвердил его, как флаг, который в соответствии с европейской традицией был поднят над военным кораблем "Орел". Такую идею ему якобы подал голландский купец Иоганн ван Сведен, занимавшийся организацией строительства судна.

Для изготовления символа тогда были закуплены алая, белая, а также синяя материи. Историки до сих пор не могут прийти к общему мнению о том, как выглядел самый первый флаг. По одной из версий на флаге был изображен синий крест – с белыми и красными прямоугольниками по бокам. По другой – корабль тогда мог отправиться в плавание с флагом, на котором уже был изображен двуглавый орел.

Считается, что по своему типу первый военно-морской флаг мог восходить к некоторым стрелецким знаменам середины XVII века.

Петровский триколор

Следующей серией в истории флага России принято считать 1693 год. Именно тогда у флота появился единый флаг, который фактически уже можно считать государственным флагом России. Произошло это благодаря легендарному Петру I, который во время плавания по Белому морю использовал "флаг царя Московского". Этот символ, сшитый из флагдука, состоял из белой, синей и красной горизонтальных полос. А самое главное, что по центру флага уже точно был расположен золотой двуглавый орел. Оригинал полотнища можно увидеть в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

А в начале XVIII века Петр I издал указ о размещении бело-сине-красного флага на торговых судах. Полотнище также использовалось как военно-полевой флаг русской армии.

После этого в 1712 году на военном флоте утвердили еще и белый Андреевский флаг с лазоревым крестом. Он был создан в честь ордена святого апостола Андрея Первозванного. А макет был создан лично Петром I.

Черно-желто-белые времена Российской Империи

Важным в истории Государственного флага стал 1858 год. Именно тогда императором Александром II был утвержден новый рисунок этого символа для торжественных случаев. Речь идет о знаменитом черно-желто-белом полотнище. Это было сделано по инициативе барона Бернгарда Кене. Именно он ранее создал государственные знамя и гербы Империи. По его словам, цвета флага не соответствовали цветам герба, что противоречило правилам немецкой геральдики.

Согласно указу императора, черный, золотой и белый назывались государственными цветами Российской Империи. Цвета полотнища символизировали землю, золото и серебро. Историки утверждают, что именно это событие принято считать официальным изменением русского флага, который нес функции государственного.

И тем не менее, всю вторую половину XIX века велись споры о том, какой именно флаг нужно считать национальным: кроме чёрно-жёлто-белого был еще и привычный современной России бело-сине-красный. В итоге 28 апреля 1883 года Александр III распорядился использовать только бело-сине-красный флаг. А черно-желто-белый было решено оставить только у императорской фамилии.

Окончательно петровский триколор получил статус государственного накануне коронации Николая II в 1896 году. Красный цвет тогда символизировал "державность", лазоревый – покровительство Богоматери, а белый – свободу и независимость.

Знаменательное событие произошло 12 августа 1914 года. Именно тогда было предписано использовать во время манифестаций, а также "для употребления в частном быту" то же бело-сине-красное полотнище, но с одним отличием. Слева вверху у него находился желтый квадрат с черным двуглавым орлом. Данная композиция соответствовала дворцовому штандарту императора. Причем орел изображался без титульных гербов на крыльях. При этом тот флаг не был государственным флагом Российской империи, но многими считался русским национальным. Символика флага подчёркивала единение царя с народом.

Красный цвет

Но настало страшное время. Российская Империя понесла большие потери в Первой мировой войне. А тут еще и революция. Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила Александровича. Однако в итоге власть была передана Временному правительству. Изменение политического строя в стране отразилось и на государственных флагах. Для начала решением Юридического совещания в апреле 1917 года было постановлено, что "бело-сине-красный" флаг может считаться флагом новой России, поскольку "не несет атрибутов никаких династических эмблем".

Спустя ровно год Временное правительство уже было не у дел. И 8 апреля 1918 года вопрос о флаге РСФСР обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров страны. В итоге изображение нового символа было разработано художником-графиком Сергеем Чехониным. Это было красное прямоугольное полотнище. В его верхнем углу была помещена надпись "РСФСР" золотыми буквами, стилизованными под славянские.

Наконец, в 1924 году появился символ, который надолго запомнили не только в России, но и во всем мире. Дело в том, что в 1922 году на свет родился СССР. А спустя два года у него появился и свой флаг. Он представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу золотых серпа и молота, а над ними - красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой.

Флаг являлся символом государственного суверенитета СССР и "нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества". Красный цвет означал символ героической борьбы советского народа за создание социализма и коммунизма, а серп и молот - союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Кроме того, на нем была и красная пятиконечная звезда. Она символизировала конечное торжество идей коммунизма на пяти континентах - Евразии, Северной Америки, Южной Америки, Азии и Африки.

Наше время

С развалом СССР его государственным флагом с 1 ноября 1991 года оставался флаг РСФСР. Вплоть до 11 декабря 1993 года.

А 11 декабря 1993 года президент России Борис Ельцин издал указ о государственном флаге. В нем были утверждены его цвета и пропорции. Символ представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: белого (сверху), синего (посередине) и красного (снизу).

Кроме того, 1 января 1999 года был введен ГОСТ Р 51130-98 "Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия". Это было описание государственного флага нашей страны, которое содержалось в Положении 1993 года. Оно было повторено в статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года без изменений.