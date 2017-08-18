Экс-полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 годам колонии за экстремизм

Теги: Уголовное дело суд разведка экстремизм

Суд приговорил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова к 1,5 годам колонии строго режима за видеозапись, в которой он призывал "к насилию в отношении представителей власти". на данный момент он отбывает срок по делу о подготовке вооруженного мятежа.

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков получил 1,5 года колонии строгого режима за экстремистское видеообращение, сообщает "МИР 24".

Согласно материалам дела, в июне 2015 года Квачков, находясь в мордовской колонии за подготовку вооруженного мятежа, записал видеообращение, в котором призывал "к насилию в отношении представителей власти".

Новое дело о возбуждении ненависти либо вражды в отношении Квачкова возбудили в марте 2016 года. Своей вины экс-полковник не признает.

В 2005 году Квачкова обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, но в 2008 году его оправдали присяжные. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о подготовке вооруженного мятежа, затем Верховный суд сократил срок до восьми лет.