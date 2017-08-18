Южный вестибюль станции метро "Спортивная" откроют в мае

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Южный вестибюль станции метро "Спортивная" будет открыт для пассажиров на 4 месяца позже, чем говорилось ранее - в мае следующего года.

Вестибюль станции метро "Спортивная" откроется после ремонта на четыре месяца позже. Ранее сообщалось, что южный вход может заработать уже в январе. Однако контракт с подрядчиком предусматривает более длительный срок выполнения работ, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на станции демонтированы все старые инженерные сети и начался монтаж новых. Три эскалатора, которые выработали свой ресурс, меняют на четыре современных, что повысит пропускную способность станции. Также увеличится количество касс, турникетов и билетных автоматов.