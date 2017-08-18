В московском регионе за полгода погибли более 20 зацеперов

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Более двух десятков смертельных случаев с зацеперами зафиксировано в московском регионе всего за полгода. Штраф для пойманных за этим опасным занятием предлагается увеличить до пяти тысяч рублей.

Экстремальный спорт или безбашенное смертельно опасное хобби? Инспектор Елена Глебова говорит - в их работе рассуждать времени нет, нужно спасать, пока не поздно. Сейчас в рейды по выявлению лихачей, оседлавших электропоезд, полицейские выходят несколько раз в неделю, передает "ТВ Центр".

"Это опасно для жизни. Спорт должен укреплять здоровье, победы приносить, а здесь только смерть рядом. И машинистам тяжело, и помощникам, и окружающим людям, которые на это реагируют, кому-то плохо становится", - рассказала инспектор Елена Глебова.

Пока МВД устраивает облавы на станциях, Следственный комитет идет в сеть. Уже полсотни сообществ для зацеперов закрыли. Три десятка видеороликов заблокировали. Получение лайков за экстремальные видео для многих не менее захватывающий процесс, чем сам зацепинг. Тех, кто попался, штрафуют. Правда, только совершеннолетних и всего на 100 рублей.

"Если бы штраф, как мы пытаемся лоббировать, был бы увеличен, у нас бы ушла вторая группа зацеперов, которые катаются, потому штраф 100 рублей дешевле, чем проезд в электропоезде", - говорит начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Елена Коренкова.

От 8 до 50 лет. Возрастной диапазон зацеперов все расширяется. Подчас, объяснить, что рисковать жизнью на крыше поезда, как говорится, "не круто", сложно донести не только до подростков, но и до взрослых людей.

"В прошлом году у нас был трагический случай. На Ярославском ходу сняли ребенка. Мама повела себя неправильно. Очень была возмущена, что на нее составили протокол по статье 5.35, за то, что она ненадлежащим образом занимается своими обязанностями. И буквально не прошло и месяца, когда этот ребенок повторно залез на электричку, и уже это закончилось трагически", - отметила Коренкова.

21 смертельный случай в Подмосковье всего за полгода. Три в Москве - за лето. Об этом не пишут в профильных сообществах. Прицепился за поезд, ролик не выложил, потому что погиб. Роман Громов считает себя убежденным зацепером, его стаж - 10 лет.

"Вот вы сейчас ехали на электричке сюда, не знаю, приятно ли вам было, в вагоне жарко, а в час пик еще и тесно, и просто невыносимо ехать. Это просто свежий воздух, никакой давки, контролеров, хороший обзор, реально лучше условия проезда", - рассказал зацепер.

Роман позирует для видеокамеры, но сам признается - обычные электрички уже не интересны. Ему "Сапсан" подавай. За скоростной поезд он цеплялся десятки раз. В том числе на участке Москва-Петербург.

Резкий всплеск смертельных случаев, которые фиксируют по всей стране, их не отпугивает. Сейчас пытаются поднять штраф для зацеперов до 5 тысяч рублей. Возможно, хоть это охладит пыл любителей экстрима.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".