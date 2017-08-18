Москва готовится к празднованию 870-летия

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Меньше месяца остается до юбилея нашего города. 9 и 10 сентября Москва отметит 870-летие. Столица уже вовсю готовится к большому празднику. Планируются различные экскурсии в музеях, прогулки по городу, заезды на самокатах и велосипедах. Уже сейчас на улицах стали появляются необычные арт-объекты.

В свой юбилей Москва покажет гостям другой "салют". Не только тот, что озаряет небо, но и тот, что когда-то покорял его. Макет легендарной орбитальной станции с одноименным названием – как один из главных арт-объектов праздничной столицы. Освоение космоса - то чем, Москва по праву может гордиться в свои 870 лет, передает "ТВ Центр".

"Это модель практически в натуральную величину легендарной космической станции "Салют - 7". Для нас она очень важна именно тем, что именно москвичка Светлана Савицкая - первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос - именно с нее в открытый космос и выходила, ну и, конечно, на станции работали много других москвичей – космонавтов, и разрабатывалась она безусловно при участии Москвы", - рассказал представитель оргкомитета по подготовке и празднованию юбилея Москвы Иван Кутузов.

Город, где и сегодня создается история. МЦК как достижение уже современности. Его снова строят, но теперь в качестве выставочного экземпляра. Окунуться на дно прошлого поможет глубоководный аппарат "Мир". Его собирают строго по схеме. Каждая лопасть повторяет изгибы оригинала. А для того, чтобы произвести большее впечатление на зрителей, все механизмы будут приведены в действие.

В День города Москва-сити - не просто как главный небоскреб столицы, а скалодром для всех, кто решит попробовать себя в качестве покорителя. А знаменитые московские высотки "вырастут" в уменьшенном виде.

Макеты сталинских высоток, максимально натуралистичные, сделаны из фанеры и разукрашиваются в узнаваемые цвета. В День города эти величественные здания станут ближе к людям, ведь разглядеть их уникальную архитектуру сможет любой желающий, не поднимаясь на высоту птичьего полета.

Для того, чтобы лучше показать московский быт, некоторые модели будут представлены в разрезе с сохранением оригинального интерьера. Художники уже почти закончили работу над основной массой таких "мини-высоток" и сейчас работают на макетом МГУ.

Москва строит, покоряет, созидает и ставит рекорды. О спортивных достижениях столицы напомнит точная копия олимпийского Мишки. Организаторы юбилея столицы обещают воссоздать все ее главные символы за 870 лет в арт-объектах. Они будут представлены на Тверской улице. А все желающие смогут почувствовать себя частью большой истории Москвы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".