Как освоился в Московском зоопарке карликовый бегемот

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День бегемота отпраздновали в Московском зоопарке. Этих животных в нём не содержали много лет. Наконец посетителям представляют нового питомца - молодую карликовую бегемотиху. Она приехала из шведского зоопарка и осваивается на новом месте, съедая по 20 килограммов корма в день.

Лежит себе 200-килограммовая красавица на краю бассейна и безмятежно спит под теплым московским солнцем. Трехгодовалая гостья из Швеции дремлет час, второй. Хоть бы ухом повела. Сразу видно - животное полностью акклиматизировалось. И не подозревает, что сегодня есть повод взбодриться –в о всем мире отмечается День бегемота. К тому же, у неё первый выход перед столичной публикой. Этого события многие ждали 30 лет - именно столько Московский зоопарк жил без единого бегемота. И пусть нынешнее пополнение относится к бегемотам карликовым, внимание к малышке повышенное. Народ уже требует потомства. Зоологи успокаивают.

"Она еще молодая, самцы в дефиците, поэтому может пройти не один год, пока нам предоставят её пару. В природе все карликовые бегемоты - это лесные жители, и живут поодиночке, и только в период размножения они живут парами. Потом обратно они расходятся", - рассказал заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.

Для тех, кто расходиться не собирается, в зоопарке презентовали важную услугу. Для многих нынешних и будущих посетителей основополагающую. Отличная новость для тех, кто хочет создать новую ячейку общества и свить гнездо. Отныне браки регистрируют в Московском зоопарке. Незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь гарантированы.

Фраза "Дорогие молодожены!" будет звучать под сводами дома Клюева - памятника архитектуры 19 века. Двухэтажный особняк только что отреставрировали, открыли в присутствии высоких гостей, несколько замечательных выставок с редчайшими экспонатами. А теперь готовы помочь молодоженам.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.