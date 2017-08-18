Во время учений в Южной Корее взорвалась гаубица

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Самоходная гуцбица K9 Thunder взорвалась во время артиллерийских учений в Южной Корее. Как сообщили военные источники, пострадали семь человек. Один из них скончался в больнице.

Во время артиллерийских учений в Южной Корее взорвалась самоходная гаубица. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военный источник.

Госпитализированы шесть человек, еще один скончался по дороге в больницу. Инцидент произошел на полигоне в Чхорвоне в 88 километрах к северу от Сеула.

По факту происшествия проводится расследование. По данным источника, во время учений в одной из самоходных гаубиц K9 Thunder произошел пожар.