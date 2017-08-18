Теги: полиция Происшествие москва

Сестра певца Евгения Осина заявила о его пропаже в районе Хорошево-Мневники в Москве. СМИ узнали, что мужчина ушел из дома 15 августа и не вернулся.

В Москве пропал певец Евгений Осин. Об этом заявила полиции сестра исполнителя хита "Плачет девушка в автомате", передает "Интерфакс".

По ее словам, брат исчез в районе Хорошево-Мневники. По этому факту проводится проверка. Ведутся мероприятия по установлению местонахождения мужчины.

Источник агентства сообщил, что певец ушел из дома 15 августа и не вернулся.

Как сообщает "Московский комсомолец", у артиста в последнее время были проблемы со здоровьем. Евгений Осин жаловался на боль в ногах и говорил, что они "отнимаются". Примерно два месяца назад врачи диагностировали у него плоскостопие и пяточную шпору.

Кроме того, медики утверждали, что у звезды есть проблемы с алкогольной зависимостью. В апреле певец обратился в полицию и пожаловался на собутыльников, которые украли три мобильных телефона из его квартиры.