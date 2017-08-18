ТЦ "Водный" возобновил работу после эвакуации

Теги: Происшествие москва магазин

ТЦ "Водный" на севере столицы возобновил работу. Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов в здании, из которого ранее эвакуировали людей из-за анонимного звонка о бомбе.

Полиция не нашла опасных предметов в торговом центре "Водный" на Головинском шоссе, который ранее эвакуировали из-за сообщения о бомбе, сообщает РИА Новости.

Утром представителям торгового центра поступило анонимное сообщение с угрозами взрыва. Для проверки выезжали полицейские, пожарные и кинологи. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.

По данным управляющей компании ТЦ, в настоящее время торговый центр возвращается в свой привычный рабочий ритм: в здание запускают сотрудников и арендаторов, минут через 15 оно откроется для посетителей.

Читайте также:

В Москве пропал певец Евгений Осин

Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Москве

В Ростовской области без воды остаются 150 тысяч человек

Автобус с туристами съехал в кювет в Японии

Пять человек спасены при пожаре в Северном Тушине