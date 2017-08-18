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Министр транспорта Максим Соколов не исключил, что Россия может выйти из Межгосударственного авиационного комитета после создания органа по расследованию авиапроисшествий в рамках Евразийского экономического союза. По его словам, страны, который захотят остаться в обеих структурах, будут иметь такую возможность.

Россия может выйти из Межгосударственного авиационного комитета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова. По его словам, такое решение может быть принято после формирования новой структуры в рамках Евразийского экономического союза.

"Мы примем эти решения и объявим о них после формирования своего евразийского агентства", - сказал министр.

По его словам, новое агентство будет открыто для стран, которые не входят в состав ЕврАзЭС. Кроме того, у государств будет возможность оставаться в двух структурах одновременно.

"Это соглашение будет открытым. Те государства, которые будут готовы присоединиться на наших принципах, всегда это смогут сделать. Что касается тех государств, которые одновременно захотят оставаться и в МАК, и в новой евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий, тоже могут это сделать", - отметил Соколов.