Медведев направил премьеру Испании телеграмму с соболезнованиями

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Испании премьер-министру этой страны Мариано Рахою. Медведев заявил, что все виновные в подготовке и проведении атак должны понести суровую ответственность.

Председатель кабмина России Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Испании Мариано Рахою в связи с терактами. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в её подготовке и проведении должны понести суровую ответственность", - говорится в телеграмме.

Медведев также передал слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 17 августа микроавтобус въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". В тот же день в городе Камбрильс под Барселоной террористы также попытались въехать в толпу, но автомобиль перевернулся. Полиция считает, что обе атаки связаны между собой. По последним данным в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, около сотни пострадали.