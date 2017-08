Полиция заявила о 14 погибших в терактах в Испании

Пострадавшая 17 августа во время теракта в испанском городе Камбрильс женщина скончалась. Об этом заявили власти Каталонии. Таким образом, число жертв атак возросло до 14 человек, передает ТАСС.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks