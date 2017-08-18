Полиция заявила о 14 погибших в терактах в Испании
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Число погибших в терактах в Испании увеличилось до 14 человек. Об этом заявили сотрудники полиции. По данным властей, в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые травмы во время атаки.
Пострадавшая 17 августа во время теракта в испанском городе Камбрильс женщина скончалась. Об этом заявили власти Каталонии. Таким образом, число жертв атак возросло до 14 человек, передает ТАСС.
A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.— EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 августа 2017 г.
14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks
Вечером 17 августа микроавтобус въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. В тот же день в городе Камбрильс в Каталонии террористы также попытались въехать в толпу, однако автомобиль перевернулся.
Ответственность за первую атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Но по мнению полиции, обе атаки связаны между собой. По данным властей в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе пострадали около сотни человек.
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