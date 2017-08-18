Франция усилила пограничный контроль с Испанией
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Франция усиливает пограничный контроль на границе с Испанией из-за теракта в Барселоне. В результате атаки пострадали более 100 человек из них 26 – французы,17 находятся в тяжелом состоянии.
Министр внутренних дел Франции заявил, что усиливает контроль на границе с Испанией из-за теракта в Барселоне, сообщает РИА Новости.
"Барселона: один человек в бегах. Мы усиливаем контроль на границах вместе Национальной полицией и Гражданской гвардией Испании", - написал глава МВД Жерар Колллон в своем Twitter.
#Barcelone : un individu est en fuite. Nous renforçons les contrôles aux frontières avec la @policia & @guardiacivil.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 18 августа 2017 г.
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Свои соболезнования испанскому народу выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он обсудил по телефону обстоятельства терактов и ход следствия с премьер-министром Испании Мариано Рахойем.
Вечером 17 августа микроавтобус въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. В тот же день в городе Камбрильс в Каталонии террористы также попытались въехать в толпу, однако автомобиль перевернулся.
В общей сложности погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Ответственность за первую атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Но, по мнению полиции, обе атаки связаны между собой.
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