В Москве за хранение взрывчатки и гранат задержаны двое

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В Москве сотрудники полиции и бойцы СОБРа задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении тротила и гексогена. Также на месте задержания были обнаружены осколочные гранаты ВОГ-17, боевые запалы к гранатам и электродетонаторы.

Полицейские и бойцы СОБРа задержали в Москве двоих подозреваемых в незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что 18 июля в одном из боксов гаражного кооператива на улице 2-я Рейсовая были обнаружены осколочные гранаты ВОГ-17, боевые запалы к гранатам, электродетонаторы, две тротиловые шашки и 10 грамм взрывчатого вещества на основе гексогена.

По словам хозяина гаража, бокс сдается в аренду жителю Москвы. Тот, в свою очередь, пустил в помещение двух малознакомых уроженцев Чечни 1983 и 1984 годов рождения, которые разместили здесь свои вещи. Оба были задержаны во время розыска на улице Вересаева 16 августа.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Следователи выясняют, с какой целью фигуранты хранили взрывчатку и взрывчатые устройства.