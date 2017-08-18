На западе Москвы спасли тонущую в пруду 12-летнюю девочку

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Спасатели вытащили 12-летнюю девочку, тонувшую в Мещерском пруду. Ребенку оказана первая помощь. На место происшествия вызвали медиков.

Спасатели вытащили из Мещерского пруда на западе столицы тонувшую 12-летнюю девочку. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы поисково-спасательной станции "Мещерская" в 13:45 достали девочку-подростка, 2005 года рождения из-под воды", - говорится в сообщении.

По данным департамента, девочка тонула в 40 метрах от берега и в 50 метрах от поисково-спасательной станции "Мещерская". Ребенок находился в воде без наблюдения взрослых. Девочка наглоталась воды.

Ребенку оказана первая помощь. На место происшествия были вызваны медики.