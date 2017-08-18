В Латвии запретили конфеты "Мишка Косолапый"

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Суд Латвии запретил продажу в стране российских конфет "Мишка косолапый", поскольку в стране уже есть конфеты с таким же названием и фантиком с картиной "Утро в сосновом лесу" художников Шишкина и Савицкого.

Суд в Латвии запретил продажу в стране российских конфет "Мишка Косолапый" производства фабрики "Красный Октябрь", поскольку в стране уже есть подобные сладости, передает РИА Новости.

Подавшая иск латвийская кондитерская фабрика Laima была недовольна тем, что российские конфеты легко перепутать с ее продукцией - Lācītis Ķepainītis ("Мишка косолапый") и с точно такой же оберткой с картиной российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого "Утро в сосновом лесу".

"Красный октябрь" с претензиями латвийских коллег не согласился и подал встречные иски, однако, суд их отклонил. Теперь в Латвии нельзя продавать "мишек" российского производства.