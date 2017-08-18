В Крыму ответили на назначение нового постпреда Украины в регионе

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В Крыму заявили, что регион является неотъемлемой частью России и им не нужен новый представитель президента Украины. По мнению вице-спикера крымского парламента Ремзи Илясова, подобное назначение является провокацией и спекуляцией.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Илясов заявил, что в Крыму нет места представителю президента Украины. Об этом сообщает "Русская планета". Ранее Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постпредом главы государства в автономной республике.

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке", - приводит слова Ильясова РИА Новости.

Он отметил, что подобное назначение является провокацией и спекуляцией на крымском вопросе. По словам Ильясова, президент Украины "продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами".

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Порошенко назначил нового постпреда президента Украины в Крыму