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Военнослужащий Росгвардии покончил с собой в Крыму. Его тело и предсмертная записка были обнаружены в лесу. В пресс-службе Северо-Кавказского округа национальной гвардии отметили, что смерть военнослужащего не связана с вопросами прохождения службы.

В Крыму покончил с собой военнослужащий Росгвардии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа национальной гвардии.

Срочник проходил службу в части недалеко от Феодосии. Утром 11 августа обнаружилось его отсутствие. Информация о пропаже военнослужащего была распространена в СМИ и соцсетях. Его тело было обнаружено 16 августа.



"По предварительным данным, смерть не связана с вопросами прохождения военной службы. О происшествии сообщено в региональные военно-следственные органы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", - отметили в Росгвардии.

Расследование проводит комиссия под руководством замкомандующего округа генерал-майора Виталия Садовникова. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, направленным на профилактику самоубийств.