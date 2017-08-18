Австралийка стала свидетелем трех терактов в Европе

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Жительница австралийского города Мельбурн Джулия Монако стала свидетелем сразу трех терактов, которые произошли в Европе за последнее время. Девушка была на мосту в Лондоне в июне этого года, рядом с собором Нотр-Дам в Париже во время нападения на полицейского и на улице Рамбла в Барселоне накануне.

Британские СМИ нашли женщину, которая стала свидетелем трех террористических атак в Европе за последний год. Об этом сообщает Газета.ru.

26-летняя Джулия Монако в июне этого года была на Лондонском мосту в день трагедии в столице Великобритании, а также неподалеку от собора Нотр-Дам, когда мужчина напал на полицейского в Париже. Все инциденты полиция этих стран считает терактами.

Во время теракта в Барселоне девушка оказалась в одном из магазинов на улице Рамбла. По ее словам, их запрели в помещении и сказали лечь на пол подальше от окон.

Накануне вечером фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. По последним данным, погибли 14 человек, более 100 пострадали.