Евросоюз даст Украине 100 миллионов евро на реформу госуправления

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Европейский союз выделит Украине более 100 миллионов евро на реформу государственного управления. Ее проведение уже началось. Реформа рассчитана на 2017-2020 годы.

Европейский союз выделит Украине более 100 миллионов евро на реформу госуправления. Об этом сообщило представительство ЕС на Украине на своей странице в Facebook.

"ЕС оказывает помощь более 100 миллионов евро для проведения реформы государственного управления при условии выполнения конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годами", - говорится в сообщении.

Представительство приветствовало принятое правительством Украины решение о законодательном реформировании госслужбы. Изменения предполагают реорганизацию 10 министерств и создание новых Генеральных директоратов, которые будут работать над реализацией реформ и выполнением соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы поощряем осуществление следующих шагов для обеспечения стабильности этой реформы, в частности: продолжение формирования Секретариата кабинета министров как настоящего центра правительства, завершение реорганизации министерств путем устранения функций, не связанных с политикой, и проведение полномасштабной и постоянной реформы заработной платы", - заключили в представительстве.