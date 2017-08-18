Российский турист умер во время отдыха в Турции

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В Турции на курорте скончался турист из России Александр Шепелев. Это произошло в пятизвездочном отеле в Белеке. Приехавшие на место происшествия врачи не смогли спасти 67-летнего мужчину.

Турист из России Александр Шепелев скончался на курорте в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин отдыхал в пятизвездочном отеле в Белеке со своей супругой. В ночь на 17 августа он почувствовал себя плохо.

На место происшествия были вызваны врачи. Они пытались помочь 67-летнему мужчине, однако он скончался от инфаркта не приходя в сознание.