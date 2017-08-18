Задержан четвертый подозреваемый по делу о терактах в Каталонии
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Полиция Каталонии задержала четвертого подозреваемого по делу о терактах в Барселоне и Камбрильсе. При этом личность мужчины и его роль в рамках этих инцидентов пока неизвестны.
Полицейские задержали четвертого подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местную полицию.
13.42 Se ha detenido una cuarta persona relacionada con los hechos registrados en las últimas horas #Cambrils #Barcelona— Mossos (@mossos) 18 августа 2017 г.
По данным полиции, мужчина был задержан в пятницу днем. При этом личность подозреваемого и его роль в рамках терактов пока неизвестны.
Вечером 17 августа фургон въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". В тот же день в городе Камбрильс под Барселоной террористы также попытались въехать в толпу, но автомобиль перевернулся.
Полиция считает, что обе атаки связаны между собой. По последним данным, в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, около сотни пострадали.
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