Задержан четвертый подозреваемый по делу о терактах в Каталонии

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Полиция Каталонии задержала четвертого подозреваемого по делу о терактах в Барселоне и Камбрильсе. При этом личность мужчины и его роль в рамках этих инцидентов пока неизвестны.

Полицейские задержали четвертого подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на местную полицию.

13.42 Se ha detenido una cuarta persona relacionada con los hechos registrados en las últimas horas #Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) 18 августа 2017 г.

По данным полиции, мужчина был задержан в пятницу днем. При этом личность подозреваемого и его роль в рамках терактов пока неизвестны.

Вечером 17 августа фургон въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". В тот же день в городе Камбрильс под Барселоной террористы также попытались въехать в толпу, но автомобиль перевернулся.

Полиция считает, что обе атаки связаны между собой. По последним данным, в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, около сотни пострадали.

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