Собянин: метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День города метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно. По его словам, интервалы движения поездов в ночное время не будут превышать 15 минут.

Метро и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в День города. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в День города, 9 сентября, Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь на воскресенье, 10 сентября, интервалы движения поездов с 0:30 до 5:30 будут не больше 15 минут", - говорится в сообщении.

Празднование Дня города в столице состоится 9 и 10 сентября. С 1 по 10 сентября пройдет приуроченный к 870-летию города фестиваль "Юбилей Москвы".