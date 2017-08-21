08:52, 21 августа 2017

Авиакатастрофы, которые завершились благополучно

21 августа 1963 года Ту-124, летевший из Таллина в Москву, совершил аварийную посадку на Неву. Полет с самого начала не задался — сначала у самолета не убралось переднее шасси, из-за чего экипаж принял решение сажать борт в "Пулково", а уже над Ленинградом отказали оба двигателя. В результате экипажу пришлось сажать борт на Неву, практически в центре города. Никто из пассажиров не пострадал. TVC.RU вспомнил другие авиационные происшествия, которые завершились благополучно.

Теги:  санкт-петербург  самолет  история  авиация  TVC.RU (Видео)

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