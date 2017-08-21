Авиакатастрофы, которые завершились благополучно

21 августа 1963 года Ту-124, летевший из Таллина в Москву, совершил аварийную посадку на Неву. Полет с самого начала не задался — сначала у самолета не убралось переднее шасси, из-за чего экипаж принял решение сажать борт в "Пулково", а уже над Ленинградом отказали оба двигателя. В результате экипажу пришлось сажать борт на Неву, практически в центре города. Никто из пассажиров не пострадал. TVC.RU вспомнил другие авиационные происшествия, которые завершились благополучно.

Катастрофы, которые завершились благополучно

Фото: Azzen Loewe/YouTube Катастрофы, которые завершились благополучно

Фото: Azzen Loewe/YouTube Ту-124

Фото: © Лев Поликашин/РИА Новости Ту-124

Фото: © Лев Поликашин/РИА Новости Посадка на Гудзон

Фото: ТВ Центр Посадка на Гудзон

Фото: ТВ Центр Аварийный самолет Ту-154, совершивший экстренную посадку на аэродроме в Коми

Фото: © Михаил Мельничук/РИА Новости Аварийный самолет Ту-154, совершивший экстренную посадку на аэродроме в Коми

Фото: © Михаил Мельничук/РИА Новости