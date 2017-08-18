Еще один лимузин Ельцина выставили на продажу за 20 млн рублей

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Выставлен на продажу еще один лимузин, принадлежавший Борису Ельцину. Цена Mercedes-Benz S-класса составляет 19,79 миллиона рублей. Согласно объявлению, автомобиль был выпущен в 1994 году и не требует ремонта.

Еще один лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину, выставили на продажу за 19,79 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление на сайте Auto.ru.

"Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и не официальные встречи", - говорится в сообщении продавца.

В объявлении говорится, что лимузин был выпущен в 1994 году и не требует ремонта. Пробег автомобиля составляет 60 тысяч километров.

Ранее в начале июля на продажу был выставлен Mercedes Benz S-Class Pullman, который также принадлежал Ельцину. Согласно объявлению, стоимость раритета составляла более 33 миллионов рублей. В настоящее время иномарка уже продана.

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