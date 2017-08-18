Евгения Осина нашли в реабилитационном центре для алкоголиков

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Пропавший певец Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости. Об этом рассказали в волонтерской организации, которая занималась его поиском.

Певец Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости. Туда он помещен по предложению друзей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в волонтерной организации, которая занимается его поиском.

Ранее в пятницу сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Агентство "Интерфакс" сообщило, что певец уехал из дома еще 15 августа в сопровождении двух мужчин.

О проблемах певца с алкоголем было известно давно. Весной он обратился в полицию и пожаловался на собутыльников, которые украли три мобильных телефона из его квартиры.

Евгений Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наибольшую популярность ему принесла композиция "Плачет девушка в автомате".