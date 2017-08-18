Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

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Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Севастополь. Президент уже приехал в образовательный центр "Бухта Казачья". Путина сопровождает премьер-министр Дмитрий Медведев. После этого президент отправится в заповедник "Херсонес Таврический", а вечером посетит музыкальный фестиваль.

Владимир Путин начал рабочую поездку в Крым. Президент уже приехал в образовательный центр "Бухта Казачья" в Севастополе, где пообщается с преподавателями и родительским комитетом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Президента сопровождает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как ожидается, после этого в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Вечером президент посетит ежегодный музыкальный фестиваль "Опера в Херсонесе", а перед этим вместе с байкерами возложит цветы к мемориальному комплексу "35 береговая батарея".