Неизвестный с ножом напал на прохожих в финском городе Турку
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В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на прохожих. Несколько человек ранены.
Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в финском городе Турку. Об этом сообщает газета Hufvudstadsbladet.
Инцидент произошел между Торговой и Дровяной площадями в историческом центре города. По предварительным данным, пострадали несколько человек.
Полиция открыла огонь по злоумышленнику. Мужчина задержан.