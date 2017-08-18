Неизвестный с ножом напал на прохожих в финском городе Турку

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В финском городе Турку неизвестный напал с ножом на прохожих. Несколько человек ранены.

Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в финском городе Турку. Об этом сообщает газета Hufvudstadsbladet.

Инцидент произошел между Торговой и Дровяной площадями в историческом центре города. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Полиция открыла огонь по злоумышленнику. Мужчина задержан.