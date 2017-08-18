Украина начала строить газопровод в обход ДНР

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Украина начала строительство газопровода в обход Донецкой народной республики. Стоимость проекта составляет около 58 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов), а часть из этой суммы профинансирует "Авдеевский коксохимический завод".

На Украине началось строительство газопровода в обход самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Очеретяного до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки труб", - отметил Жебривский.

По его словам, стоимость проекта составляет около 58 миллионов гривен (примерно 2,3 миллиона долларов). Часть из этой суммы профинансирует "Авдеевский коксохимический завод".

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