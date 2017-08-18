Пьяного мужчину задержали за сообщение о бомбе в жилом доме в Москве

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Полицейские задержали пьяного мужчину, который оставил ложное сообщение о бомбе в жилом доме на юго-западе столицы. В настоящее время его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Полицейские задержали мужчину, который сообщил о якобы угрозе взрыва в жилом доме на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по городу.

"Поступил звонок от мужчины, сообщившего о взрыве в жилом доме на улице Грина, дом 1. В квартире, откуда поступил звонок, полицейские обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения: он не смог пояснить, что именно имел в виду, когда звонил ранее дежурному", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов доставили мужчину в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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