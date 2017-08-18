В центре Москвы загорелась крыша административного здания

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На крыше административного здания на Садово-Спасской улице в столице произошел пожар. Возгоранию объявлен второй ранг сложности из пяти. На место уже прибыли пожарные расчеты. Кроме того, существует угроза распространения огня по всей площади крыши.

В центре столицы загорелась крыша административного здания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу. Инцидент произошел по адресу: Садово-Спасская улица, дом 19.

"Пожар произошел на крыше здания. Объявлен ранг пожара номер два. На место направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении. Кроме того, существует угроза распространения огня по всей площади крыши.

По данным агентства, в настоящее время в районе происшествия на Садово-Спасской улице образовалась пробка. На месте дежурят сотрудники ГИБДД.

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