Видео с места резни в финском городе Турку

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В интернете появилось видео с места нападения неизвестного с ножом в центре финского города Турку. На записи видно, как люди в панике убегают от нападавшего. По предварительным данным, погиб один человек, не менее семи получили ранения. Правительство Финляндии собирается на экстренное заседание из-за случившегося.

В Сети появилось видео с места нападения неизвестного с ножом. На записях видно, как люди в панике убегают от злоумышленника, передает TVC.RU.

Как сообщалось ранее, один человек погиб, еще не менее семи получили ранения. Официального подтверждения этой информации нет.

Нападение произошло между Торговой и Дровяной площадями в историческом центре Турку. Полиция открыла огонь по злоумышленнику, ранив его в ногу. Мужчина задержан. Правоохранители не исключают, что у него были сообщники.

Правительство Финляндии собирается на экстренное совещание из-за случившегося. Об этом на своей странице в Twitter написал глава кабмина Юха Сипиля.