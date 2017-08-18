Министр обороны США в августе посетит Украину

Теги: В мире сша украина пентагон

Глава Пентагона Джеймс Мэттис до конца августа посетит Украину. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны США. При этом точные даты визита, а также его программа не уточняются.

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр Мэттис поедет на Украину в этом месяце", - отметил представитель ведомства Эрик Пэхон. При этом он не уточнил точные даты визита, а также его программу.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне предложили Белому дому план, который предполагает поставку противотанкового оружия Украине. В частности, речь идет о ракетных комплексах Javelin на 50 миллионов долларов. Минобороны США считает этот шаг целесообразным.

Читайте также:

Видео с места резни в финском городе Турку

В центре Москвы загорелась крыша административного здания

Один человек погиб при нападении неизвестного с ножом в Турку

Пьяного мужчину задержали за сообщение о бомбе в жилом доме в Москве

Украина начала строить газопровод в обход ДНР