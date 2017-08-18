Путин обсудил с врио губернатора Севастополя жалобы из "зеленой папки"

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Владимир Путин попросил врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова при утверждении нового генплана города максимально учесть предложения и обеспокоенность горожан. В пятницу президент находится в Крыму.

Владимир Путин в пятницу находится в Севастополе. Рабочую поездку президент начал с осмотра нового образовательного центра в микрорайоне "Бухта Казачья". 1 сентября он примет детей, отмечает "ТВ Центр".

Обучаться в центре смогут более тысячи школьников. Пока в две смены, но через два года рядом откроют второй корпус, и школа перейдёт на односменную работу. Владимир Путин осмотрел кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием. На территории школы есть спортплощадки. Кроме того, в состав центра входит детский сад. Президент пообщался с педагогами и родителями учеников, и отметил, что это первая школа, построенная в Севастополе за 25 лет.

"Каждый год по две школы и по 4 детских сада планируется. Вот, я спросил губернатора, может ли больше? В принципе, можно было и финансирование обеспечить в большем объёме. Но, как говорил губернатор, не хватает добросовестных, эффективно работающих строительных организаций. Вот это проблема. В целом, средства есть, они заложены в бюджетах, можно было бы подвинуть, как у нас говорят, "влево", то есть ближе, к большим объёмам. Вопрос в качестве строительных организаций", - сказал Владимир Путин.

Проблемы, над которыми работает администрация Севастополя, Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора города Дмитрием Овсянниковым. На столе лежала уже знакомая региональным руководителям зелёная папка. В ней собраны жалобы, поступившие на "Прямую линию" президента. Севастопольцев, например, беспокоит состояние медицинских и, в частности, онкологических учреждений города.

Владимир Путин: "По "Прямой линии" тоже люди обращались по поводу тех учреждений онкологических, которые были. Они в ужасном состоянии там".

Дмитрий Овсянников: "Мы максимально быстро выходим на строительство онкологического диспансера. За два с половиной года построим. Это будет новое, абсолютно современное здание, уже выделены средства

Путин: "За два с половиной года? Но людям-то нужно сегодня помощь получать медицинскую, по онкологии. Как будет организована работа с этой категорией?"

Овсянников: "Очень большую помощь в этом году оказала Городская Морозовская больница города Москвы. Ольга Юрьевна Голодец предложила этот проект, они взяли кураторство, был организован ежемесячный выезд, 11-15 человек приезжали, проводились консультации, и дети за специализированной медицинской помощью отправлялись в Москву".

Многие севастопольцы, как следовало из обращений, опасаются изъятия земель в связи с намеченным в городе строительством. Дмитрий Овсянников сообщил, что проект генерального плана, над которым идёт работа, подобных мер не предусматривает. Владимир Путин призвал руководителя города, тем не менее, внимательно отнестись к пожеланиям людей, учитывая их мнение по каждому кварталу. Президент напомнил о контакте, который был налажен между властями и горожанами в Москве в дискуссиях о реновации, и порекомендовал столь же прозрачно решать проблемы в Севастополе.