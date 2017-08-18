Как будут выглядеть квартиры в домах по программе реновации. Видео

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В Москве стали известны адреса первых домов, в которые будут переселены жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации жилого фонда. Стартовые площадки расположены в Северном и Восточном округах. 13 домов уже готовы, еще 25 будут сданы до конца года. Все они находятся в районах реновации и предназначены для жителей соседних кварталов. Особое внимание строители уделяют отделке квартир.