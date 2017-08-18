20:11, 18 августа 2017

Как будут выглядеть квартиры в домах по программе реновации. Видео

Теги:  Москва  жилье  видео  хрущевки

В Москве стали известны адреса первых домов, в которые будут переселены жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации жилого фонда. Стартовые площадки расположены в Северном и Восточном округах. 13 домов уже готовы, еще 25 будут сданы до конца года. Все они находятся в районах реновации и предназначены для жителей соседних кварталов. Особое внимание строители уделяют отделке квартир.

В новых домах побывала корреспондент "ТВ Центра" Анастасия Мартынова.

Другие новости

В других СМИ