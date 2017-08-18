Два человека стали жертвами нападения с ножом в Турку

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Два человека погибли, восемь пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в центре финского города Турку. Об этом сообщили в полиции Финляндии. Нападавший при задержании был ранен в ногу, сейчас он находится в больнице. В полиции отметили, что мужчина не является гражданином Финляндии.

Один человек погиб и ещё один получил ножевые ранения в результате нападения неизвестных в немецком городе Вупперталь. Об этом сообщает "ТВ Центр". Полиция ведёт поиски преступников.

В пятницу вечером злоумышленники набросились с ножами на прохожих в финском Турку. Всё произошло в самом центре города, на Рыночной площади. Два человека погибли, 8 ранены, в том числе беременная женщина.

Полицейские открыли огонь по нападавшим. Один злоумышленник ранен в ногу и задержан. Остальным удалось скрыться с места происшествия. В городе проходит полицейская спецоперация. В связи с произошедшим усилены меры безопасности в Турку, а также в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.