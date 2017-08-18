Четыре человека спасены из горящего здания в центре Москвы

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В МЧС сообщили, что из горящего здания на Садово-Спасской улице в столице были спасены четыре человека. Сведений о пострадавших в результате пожара пока не поступало. Приблизительная площадь возгорания составляет около 70 квадратных метров.

Спасатели вытащили четырех человек из горящего здания на Садово-Спасской улице в Москве. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Приблизительная площадь пожара около 70 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены четыре человека. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают более 20 пожарно-спасательных подразделения и свыше 90 человек личного состава.

Ранее сообщалось о возгорании на крыше административного здания на Садово-Спасской улице в столице. Возгоранию был объявлен второй ранг сложности из пяти.

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