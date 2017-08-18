Водитель наехавшего на толпу фургона в Барселоне ликвидирован

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В Камбрильсе полицейские ликвидировали водителя фургона, который наехал на толпу людей в центре Барселоны. При этом данные о его личности не приводятся. Ранее полиция Каталонии сообщала о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Водитель фургона, наехавшего на толпу людей в центре Барселоны, ликвидирован полицией в Камбрильсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

При этом данные о личности водителя не приводятся. Ранее полиция Каталонии сообщала о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Вечером 17 августа фургон въехал в толпу пешеходов на главной туристической улице Барселоны – Рамбла. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". В тот же день в городе Камбрильс под Барселоной террористы также попытались въехать в толпу, но автомобиль перевернулся.

Полиция считает, что обе атаки связаны между собой. По последним данным, в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 14 человек, около сотни пострадали.

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