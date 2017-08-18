Захарова обвинила Израиль в предательстве из-за "Собибора"

Теги: Политика мид израиль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает "историческим предательством" позицию Израиля по участию России в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере "Собибор".

Позиция Израиля по участию России в обновлении мемориала в бывшем концлагере "Собибор" граничит с историческим предательством. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", - сказала Захарова.

Россию пригласили поучаствовать в проекте реконструкции в 2013 году. Инициаторами выступали Польша, Израиль, Голландия и Словакия. Проект предполагал строительство нового мемориала, оборудование музея, а также создание инфраструктуры. Российская сторона согласилась участвовать в проекте, а также внести существенный финансовый вклад.

В июле 2017 года международный управляющий комитет, куда входит и Израиль, официально объявил, что проект будет реализовываться без участия России.

Читайте также:

МИД разочарован отказом Польши допустить Россию к строительству музея