Россия сняла ограничения на ввоз молока из Белоруссии

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Россия сняла запрет на ввоз в нашу страну продукции трех молочных предприятий из Белоруссии: "Молочные горки", "Рогачевский МКК" и "Савушкин продукт". Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию продукции трех белорусских молочных предприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору восстанавливает право поставок на территорию России продукции белорусских предприятий: ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК", ОАО "Савушкин продукт", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Россельхознадзор решил ввести временные ограничения на поставки в нашу страну продукции одного мясного и трех молочных предприятий из Белоруссии. Санкции против них ввели из-за найденных нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России.

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